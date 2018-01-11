حوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على معسكر في السعودية

حوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على معسكر في السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جماعة الحوثي اليوم الخميس، صاروخاً باليستياً على معسكر سعودي داخل أراضي المملكة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، أطلقت اليوم، صاروخاً باليستياً نوع (قاهر ام 2) على معسكر القوات الخاصة، ومرابض الأباتشي في نجران".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "الصاروخ الباليستي أصاب هدفه مخلفاً خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً لدعم الحكومة الشرعية في اليمن ضد الحوثيين منذ 26 آذار/ مارس 2015.

وتعرضت السعودية للعديد من الهجمات بصواريخ باليستية من قبل الحوثيين، فيما تشهد مناطق الحدود اليمنية السعودية اشتباكات مستمرة بين الحوثيين وقوات حرس الحدود السعودي.

فيديو أرشيفي: حوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً باتجاه السعودية

 

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