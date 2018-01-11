بنس: سننقل سفارتنا إلى القدس وسنحتاج عدة سنوات لذلك

رام الله - دنيا الوطن

كشف مايكل بنس، نائب الرئيس الأمريكي، عن أن عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، يتطلب عدة سنوات.



وقال بنس: "التخطيط جار لهذه الخطوة، وكما تعلمون قنصليتنا موجودة في القدس، والرئيس أفاد بضرورة الشروع في التخطيط واختيار مكان (السفارة) وتوفير البنية التحتية، وأعتقد أن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن نقص شريط الافتتاح"، بحسب ما جاء على قناة (Fox News) .



واضاف: "القرار اتخذ، ونحن سننقل سفارتنا إلى عاصمة إسرائيل".



ولفت بنس إلى أنه في غضون أكثر من عشرين عاماً، الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ومجالس الكونغرس الواحد تلو الآخر، اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وفي السياق قال بنس: "لم يجرؤ أي رئيس أمريكي على القيام بخطوة إلى الأمام، وتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، الرئيس ترامب استناداً إلى قناعاته وأنا خلال زيارتي إلى إسرائيل، أعيد تأكيد أن هذا القرار ثابت"، مضيفاً: "الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة، أكد تمسك بلاده بعملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط".



البيت الأبيض، كان أعلن في وقت سابق أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس، سيبدأ في 19 كانون الثاني/ يناير جولة في دول الشرق الأوسط، تبدأ بمصر، ثم الأردن ويختتمها في إسرائيل.