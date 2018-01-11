القضاء الامريكي يدّعي: حزب الله يحصل على تمويله بالاتجار بالمخدرات

رام الله - دنيا الوطن

أعلن القضاء الأميركي، اليوم الخميس، عن تشكيل وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله اللبناني، مدعيا ان الحزب يحصل على تمويله عبر الاتجار بالمخدرات.



وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان لها: "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب، مكلف بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعما لحزب الله وملاحقتهم"، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).



وأضافت الوزارة: "إن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة وأن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف إيران، الواسعة الانتشار الممتدة عبر افريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية".



وقال جيف سيشنز وزير العدل الاميركي: "وزارة العدل لن تدخر جهدا من أجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات مسلحة وكبح أزمة المخدرات المدمرة".



وأضاف: "الفريق سيقوم بملاحقات تحد من تدفق الاموال الى منظمات مسلحة اجنبية وتعطل ايضا عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف".