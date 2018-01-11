ثابت:عودة الخطوط المصرية وكمية الكهرباء أفضل من جدول ست ساعات

ثابت:عودة الخطوط المصرية وكمية الكهرباء أفضل من جدول ست ساعات
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أعلن محمد ثابت مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة ان جميع خطوط الكهرباء المصرية عادة للعمل مساء اليوم الخميس

وفي التفاصيل، أفاد محمد ثابت مدير العلاقات العامة والاعلام في الشركة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" انه تم اصلاح خط غزة (2)، وتم إعادة خطي غزة (1) وفلسطين، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من شهر، لافتا إلى ان كمية الكهرباء التي تصل الى الشركة هي 24 ميجاوات، معتبرا اياها بأنها افضل من جدول التوزيع المعمول به حاليا وهو ست ساعات وصل مقابل 12قطع مع بعض الزيادات.

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