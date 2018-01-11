الرئاسة:تصريحات مجدلاني حول صفقة القرن لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن التصريحات الصادرة عن احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني.



وكانت مجدلاني قد قال في وقت سابق: "السعودية نقلت لنا "صفقة القرن" وهي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".



وقالت الرئاسة في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس: "إن هذه التصريحات تمثل الموقف الشخصي لمجدلاني، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ولا تستند إلى معلومات من مصادر رسمية فلسطينية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأكدت الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، تكن كل الاحترام والتقدير لمواقف المملكة العربية السعودية، والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.