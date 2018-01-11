أبو ردينة: التمسك بالثوابت عنوان المرحلة المقبلة..تحديات أمام المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، ان الصمود والتمسك بالثوابت هو عنوان المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.



وقال أبو ردينة: "إن مدينة القدس مسكونة بالتاريخ والتقاليد والدين، ستكون الجواب لكل تحدي، وستكون مفترق طرق مع قوى دولية وإقليمية، ولمواجهة الاحتلال الذي يصر على مواصلة استيطانه واعتداءاته، في ظل الموقف الاميركي المنحاز ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة".



واشار أبو ردينه إلى أن هناك محاولات لإعادة تشكيل المنطقة على حساب شعوبها واستقلال إرادتها، الامر الذي سيشكل خياراً وقراراً مصيرياً، خاصة في ظل مواجهة نموذج جديد يتطور بسرعة، مخالف لكل ما ناضلت من أجله الامة العربية كافة".



وفي السياق قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة: "ان التحولات الجارية، والتي تحاول المس بأسس الهوية الوطنية الفلسطينية، تفرض على دورة المجلس المركزي القادمة تحديات كبيرة ودقيقة، لمواجهة هذه التحديات عبر تحقيق وحدة الموقف الوطني والقومي".



وأضاف: "هذه التحديات الخطيرة، تتطلب من جميع الاطراف والقوى، ضرورة التمايز لمواجهتها، حيث أن وحدة الهدف وقدسية المدينة، والصمود هي شعارات المرحلة القادمة، وذلك للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والذي شكل الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني من اجل الحفاظ على حقوقه الوطنية".