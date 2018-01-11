(محدث) شهيدان وثلاث إصابات في الضفة وغزة

(محدث) شهيدان وثلاث إصابات في الضفة وغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، لـ "دنيا الوطن"، إن الفتى أمير عبد الحميد أبو مساعد (16 عاماً) استشهد إثر إصابته بطلق ناري في الصدر شرقي مخيم البريج.

وأوضح القدرة، أن مواطنين اثنين أصيبوا بجروح متوسطة خلال المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

ونوه القدرة، إلى أن مواطناً ثالثاً أصيب بعيار ناري في البطن من شرق البريج، واصفاً حالته بالخطرة.

إلى ذلك، قالت المصادر الطبية، إن مواطناً استشهد عقب تصدي المواطنين لهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين على قرية عراق بورين جنوب نابلس، مساء اليوم الخميس.

وكان المواطن نقل لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مواطنا أصيب برصاص الاحتلال في الرأس، خلال مواجهات شهدتها قرية عراق بورين، خلال محاولة المواطنين التصدي لهجوم من قبل المستوطنين. 

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