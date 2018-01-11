وزارة التربية تصادق على معادلة عدد من الشهادات العلمية

رام الله - دنيا الوطن

صادقت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي خلال اجتماعها برئاسة الوزير د. صبري صيدم، اليوم، على عدد من الشهادات العلمية لمختلف الدرجات والتخصصات، وذلك بعد التأكد من أن هذه الشهادات قد استوفت الشروط المطلوبة.



وفي هذا السياق، أشار صيدم إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع إتمام عملية معادلة الشهادات مع تحري الدقة الشديدة؛ وذلك من خلال النظام الجديد الذي تم اعتماده قبل أشهر من قبل مجلس الوزراء.



ولفت صيدم إلى أن النظام الجديد سهّل وسرّع عملية المعادلة، بحيث أعطى صلاحيات أكبر لعمل اللجان الفنية فيما يتعلق بعملية المعادلة، على أن تبت اللجنة العليا في حالات المعادلة المستعصية؛ مشيراً إلى إن الموطنين قد لمسوا آثار النظام الجديد في إتمام معاملاتهم.