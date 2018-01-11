اللواء الرجوب يكرم السفير الصيني لمناسبة انتهاء مهمته في فلسطين

اللواء الرجوب يكرم السفير الصيني لمناسبة انتهاء مهمته في فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
كرم اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، يوم أمس، السفير الصيني لدى دولة فلسطين، "تشين تشونغ"، في اعقاب انتهاء مهمته الرسمية في فلسطين، من خلال غداء عمل أقامه بالمناسبة.

وثمن اللواء الرجوب الدور، المهم، الذي رسخه السفير الصيني، مشيرا الى تفاعله الدائم والمستمر مع احتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها احتياجات قطاعي: الشباب والرياضة وكل ما يتفرع عنهما.

وشكر الرجوب الجمهورية الصينية، رئيسا وحكومة وشعبا، على المنحة الصينية، التي تم تقديمها لقطاعي: الشباب والرياضة، وهي عبارة عن 116000 متر مربع من العشب الصناعي، بما في ذلك الأهداف، وتم توزيع المنحة على كافة محافظات الوطن بما في ذلك المناطق المهمشة، من خلال تدشين ملاعب بمواصفات ومقاييس دولية، وأخرى تدريبية، ما كان لها كبير الأثر لدى المستفيدين منها لا سيما الأندية والمدن والبلدات، على امتداد مساحة الوطن.

وأوضح الرجوب أن مخرجات المنحة انعكست، بالإيجاب، على واقع الكرة الفلسطينية، أكان على الصعيد الفني ام على صعيد اتساع رقعة ممارسي الكرة في الوطن الفلسطيني.

وحيا الرجوب تجاوب السفير الصيني وتفاعله مع قضايا الشباب الفلسطيني، مشرا الى حاجته الماسة الى خلق مشاريع بنى تحتية، من أجل تفريغ طاقاته وصقل قدراته من خلالها.

وعاد الرجوب وعبر عن امتنانه بالمنحة الصينية الثانية، وهي عبارة عن ستة وسبعين ألف متر مربع من العشب الصناعي، وسيتم توزيعها بنفس الالية السابقة، على أن يؤخذ بالاعتبار الشتات وتحديدا في لبنان.

وشكر السفير الصيني اللواء الرجوب على لفتة التكريم، وشدد أن الدعم الصيني لفلسطين سوف يتواصل في كافة المجالات والحقول، ومن ضمنها: قطاعا الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن فلسطين وقضاياها العادلة، تحظى بدعم القيادة الصينية.

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