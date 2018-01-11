الوزير طبيلة وسفير جمهورية سنغافورة يبحثان آفاق التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة ظهر اليوم الخميس، مع سفير جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين هوازي ديبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تدعيم وتطوير قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني للإرتقاء بمستوى أفضل للخدمة المقدمة للمواطن الفلسطيني.



في مستهل اللقاء رحب الوزير طبيلة بالسفير ديبي والوفد المرافق له، وأعرب له عن سعادته بهذا اللقاء وعن عمق ومتانة العلاقة الطيبة والوطيدة بين البلدين، كما ونقل له تقدير الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله لدور الحكومة والشعب السنغافوري الداعم والمساند للشعب الفلسطيني على الصعيدين السياسي والاقتصادي.



وشكر الوزير وقوف سنغافورة وتصويتها الإيجابي لصالح فلسطين في القرار المتعلق بالقدس في الجلسة الإستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة، وتقديره لحكومة سنغافورة بدعمها المتواصل والحثيث للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وفي سبيل تحقيق تطلعاته المشروعة ببناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وبدوره قدم السفير شكره وتقدير العميق لإهتمام معالي الوزير وطاقم الوزارة بطيب وحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على فتح آفاق التعاون المثمر والبناء ما بين الدولتين وإهتمامها باستمرارية تقديم كل الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني في شتى المجالات لاسيما في مجال قطاع النقل والمواصلات.



وتناول اللقاء استعراض العديد من المشروعات التي تسعى وتصبو الوزارة الى تنفيذها في إطار رؤيتها واستراتيجيتها الهادفة الى تطوير منظومة قطاع النقل والمواصلات في فلسطين ورفع من مستوى الخدمة المقدمة، وبحث إمكانية دعمها وتبني تنفيذها من قبل حكومة جمهورية سنغافورة وبحث آليات وسبل الاستفادة والاستعانة بالتجارب الفنية الناجحة والذي شهدها ويشهدها قطاع النقل والمواصلات السنغافوري ومن هذه المشاريع مشروع المخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين بالاضافة الى التدريب لموظفي القطاع العام في كافة مجالات وسائط النقل البري والجوي والبحري من قبل السنغافوريين.