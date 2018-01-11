الوزير صيدم يتسلم دعوة للمشاركة بمؤتمر دولي للتعليم المهني بسويسرا

الوزير صيدم يتسلم دعوة للمشاركة بمؤتمر دولي للتعليم المهني بسويسرا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، دعوة من ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين جوليان ثوني للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في سويسرا حول التعليم المهني والتقني.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، والمستشار في الممثلية دومنيك هينيازر، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أن مشاركة فلسطين في هذا المؤتمر تمثل فرصة؛ لعرض التجربة الفلسطينية الرائدة في مجال التعليم والتركيز على التعليم المهني والتقني؛ باعتباره من أهم الأولويات التي توليها الوزارة جل اهتمامها خاصة في ظل البطالة المتفشية في صفوف الخريجين والشباب الفلسطيني.

وأطلع صيدم، الضيف، على الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بواقع التعليم المهني والتقني، خاصة عبر برنامج دمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام وغيره من البرامج التي تؤسس لبيئة داعمة تخدم منطلقات هذا القطاع الاستراتيجي،
داعياً في الوقت ذاته سويسرا إلى المساهمة في دعم برنامج المئة الذي يستهدف تشييد مئة مدرسة جديدة في قطاع غزة.

وأشاد الوزير بالعلاقة الوثيقة بين فلسطين وسويسرا والتي تجسد روح الانتماء للقضايا التعليمية وخدمة الأطفال الفلسطينيين، داعياً إلى توسيع آفاق هذه العلاقة ومأسستها لإحداث نقلة نوعية تطال مكونات النظام التعليمي بشكل شمولي.

بدوره، أعرب ثوني عن اهتمام بلاده بدعم القطاع التعليمي الفلسطيني وتوفير كل السبل المتاحة لخدمة هذا القطاع الحيوي، مؤكداً على أهمية مشاركة فلسطين في مؤتمر التعليم المهني والتقني والذي سيشكل تظاهرة علمية ومعرفية والتباحث في
الرؤى والسياسات والأفكار وتبادل الخبرات؛ بغية الاستفادة منها وتوظيفها على المستوى العالمي.

وتضمن اللقاء التباحث في عديد القضايا والمحاور المتعلقة بالتعليم؛ بالإضافة إلى الظروف الراهنة والمستجدات السياسية وانعكاسها على الواقع التعليمي.

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