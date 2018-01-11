مسؤول بالمنظمة: حماس والجهاد الإسلامي لن تشاركا باجتماع المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أعلنتا عدم المشاركة في المجلس، مؤكداً على ضرورة خروج المجلس في اجتماعه المرتقب، الخروج بقرارات تعيد لمنظمة التحرير قوتها وتؤكد مصداقيتها.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي في مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، للحديث عن انعقاد المجلس المركزي المرتقب في الرابع عشر من الشهر الجاري، لبحث تداعيات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وأوضح عمرو، أن المجلس المركزي وخلال مرات انعقاده اتخذ قرارات مهمة، ويجب عدم استباق انعقاد المجلس بالحديث عن القرارات التي سيتم اتخاذها، مشيرا إلى أهمية أن يخرج الاجتماع بقرارات تعيد لمنظمة التحرير قوتها وتؤكد مصداقيتها.



وأضاف عمرو، أن المجلس المركزي سيعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، وسيبدأ بالتأكد من اكتمال النصاب، وسيشارك فيه شخصيات وسفراء، حيث سيقدم الرئيس محمود عباس تصوره، ويضع المشاركين في صورة الأوضاع السياسية.



وأوضح أن إعلان الرئيس الأميركي ترمب يأتي للإيفاء بوعده لمسانديه في الانتخابات، مؤكداً أن معالجة الرئيس محمود عباس وموقفه من إعلان ترمب، سليم وواضح، حيث لا يمكن التعامل مع الولايات المتحدة كلها وكأنها ترمب.