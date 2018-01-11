القواسمي: موقف جرينبلانت وفريدمان متطابق مع موقف المتطرفين بتل أبيب

القواسمي: موقف جرينبلانت وفريدمان متطابق مع موقف المتطرفين بتل أبيب
الناطق باسم فتح - أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأربعاء، إن تهجم غرينبلانت والسفير الأمريكي في تل أبيب دافيد فريدمان على الفلسطينيين "ليست جديدة وهي مواقف متطابقه تماما مع اليمين الاسرائيلي المتطرف".

وأوضح عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن موقف المذكورين أعلاه "متوقع تماما فهو يدعم الاحتلال و المستعمرات المقامة على أراضي دولة فلسطين المحتلة ومواقفهم معادية للشعب الفلسطيني".

وأكد القواسمي، أن حركته لم تعد تهتم أو تكترث للمواقف الأمريكية بعد إعلان الرئيس ترامب "المشئوم" مدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وأضاف: "ليس بعد الكفر ذنب"، فالولايات المتحدة الامريكية أخرجت نفسها من اية وساطة سياسية، ولن نقبل منها مطلقا أية مبادرات أو أفكار أو وجهة نظر في العملية السياسية، فهي أصبحت طرفا وليس وسيطا.

وقال: "إنهما لا يرون إلا بالعيون الإسرائيلية، فهم لا يرون الجرائم الإسرائيلية، التي تبدأ باستمرار الاحتلال وصولا إلى الممارسات العنصرية الفاشية، كما أنهم لا يرون ولا يقرأون إمعان إسرائيل في خرق القانون الدولي".

وأضاف القواسمي: "إننا نعلم منذ زمن طويل الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ولكن وبعد قرار ترامب لم يعد ذلك انحيازا، بل وقوفا تاما في مربع الاحتلال".

وأشار القواسمي، إلى أن حركة فتح لم تعد على استعداد بالمطلق لسماع مبادرات أمريكية متعلقة بالسلام، وصفها بـ"الواهية" أو أفكار ما يسمى بـ"مهزلة العصر"، في إشارة إلى "صفقة العصر" التي بصدد طرحها الرئيس الأمريكي  لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني وقيادته لن تقبل بأقل من دولة كاملة السيادة على التراب الوطني والقدس عاصمة أبدية وتطبيق قوانين الشرعية الدولية دون انتقاص.

وأوضح القواسمي، أنه "لا عودة بأي شكل من الأشكال إلى مفاوضات برعاية أمريكية،و المطلوب فقط إيجاد آليات دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن حركته "ماضية بقوة وإرادة نحو نيل الحرية والاستقلال والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف قدسنا واقصانا وقيادتنا"، وان الحديث عن إيجاد قيادات روابط قرى جديده لن تنجح ولن يجدوا لذلك طريقا، فشعبنا ملتف حول الرئيس و قيادته، ولن يرضى  بوصاية من أحد في العالم.

أخبار ذات صلة

بنس: سننقل سفارتنا الى القدس ولكن ذلك سيحتاج لعدة سنوات

بنس: سننقل سفارتنا الى القدس ولكن ذلك سيحتاج لعدة سنوات

القضاء الامريكي يدّعي: حزب الله يحصل على تمويله بالاتجار بالمخدرات

القضاء الامريكي يدّعي: حزب الله يحصل على تمويله بالاتجار بالمخدرات

ثابت:عودة الخطوط المصرية وكمية الكهرباء أفضل من جدول ست ساعات

ثابت:عودة الخطوط المصرية وكمية الكهرباء أفضل من جدول ست ساعات

الرئاسة:تصريحات مجدلاني حول صفقة القرن لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني

الرئاسة:تصريحات مجدلاني حول صفقة القرن لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني

أبو ردينة: التمسك بالثوابت عنوان المرحلة المقبلة..تحديات أمام المجلس المركزي

أبو ردينة: التمسك بالثوابت عنوان المرحلة المقبلة..تحديات أمام المجلس المركزي

مردخاي يوصي بمنح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين

مردخاي يوصي بمنح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو ردينة: التمسك بالثوابت عنوان المرحلة المقبلة..تحديات أمام المجلس المركزي

أبو ردينة: التمسك بالثوابت عنوان المرحلة المقبلة..تحديات أمام المجلس المركزي

مردخاي يوصي بمنح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين

مردخاي يوصي بمنح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين

الاحتلال يعتقل ثلاثة شقيقات بالخليل بزعم حيازتهن سكين

الاحتلال يعتقل ثلاثة شقيقات بالخليل بزعم حيازتهن سكين

أبو زهري: حل القضية الفلسطينية على حساب أرض سيناء مرفوض جملةً وتفصيلاً

أبو زهري: حل القضية الفلسطينية على حساب أرض سيناء مرفوض جملةً وتفصيلاً

عربي

النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020

النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020

وزير إماراتي: قطر تدعم حماس وتُطبع بحرارة مع إسرائيل

وزير إماراتي: قطر تدعم حماس وتُطبع بحرارة مع إسرائيل

واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق

واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق

القوات السورية تدخل مطار أبو الضهور في ادلب

القوات السورية تدخل مطار أبو الضهور في ادلب

منوعات

تعرف على المشهد السينمائي الذي أعيد تصويره 2900 مرة

تعرف على المشهد السينمائي الذي أعيد تصويره 2900 مرة

منى زكي تُفاجئ جمهورها بنشر صورة ابنيها &#34;يونس وسليم&#34;

منى زكي تُفاجئ جمهورها بنشر صورة ابنيها "يونس وسليم"

آشواريا راي تنتقم من حماتها بأشرس طريقة

آشواريا راي تنتقم من حماتها بأشرس طريقة

بعد غياب طويل نجل أحمد زكي يصدم الجميع بتغيّر شكله

بعد غياب طويل نجل أحمد زكي يصدم الجميع بتغيّر شكله