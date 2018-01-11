الشهر المقبل.. الرئيس عباس يلتقي نظيره الروسي في موسكو

الشهر المقبل.. الرئيس عباس يلتقي نظيره الروسي في موسكو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين في موسكو، عبد الحفيظ نوفل عن زيارة رسمية للرئيس محمود عباس لروسيا يلتقي فيها بنظيره فلاديمير بوتين في الثاني عشر من الشهر المقبل.

وأكد نوفل، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم الخميس أهمية هذه الزيارة سيما في ظل الاستعداد الروسي للعب دور في أي عملية سياسية مرتقبة ضمن منظومة جديدة للوساطة الدولية، مشيراً إلى أن الرئيسين سيبحثان الخروج برؤية مشتركة جديدة للمفاوضات بعيدا عن الاستفراد الأمريكي.

وأضاف نوفل من جهة ثانية أن اجتماعا للجنة المشتركة الروسية الفلسطينية  سيعقد في آذار/مارس القادم في رام الله.

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