الأحمد: لسنا بصدد حل السلطة وتسليمها لإسرائيل والمركزي أمام خيارين

الأحمد: لسنا بصدد حل السلطة وتسليمها لإسرائيل والمركزي أمام خيارين
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، على الأهمية القصوى لعقد جلسة المجلس المركزي الأحد القادم نظراً للتحديات الجديدة التي باتت تهدد قضيتنا وعملية السلام برمتها سيما بعد اعلان ترامب بشأن القدس.

وقال الأحمد، وفق إذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الخميس، إن مراجعة سياسية شاملة منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى يومنا هذا هي أهم ما سيتم طرحه أمام المجلس، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة يوم السبت القادم سيناقش كل ذلك وما يخرج عن هذا الاجتماع سيطرح على جلسة المركزي في اليوم التالي.

وأضاف الأحم، أننا الآن أمام خيارين إما البقاء كسلطة ذات حكم ذاتي أو اعلان دولة تحت الاحتلال وتجسيد قيام هذه الدولة وكل ما يترتب على ذلك من تبعات وانعكاسات.

وأوضح الأحمد لسنا بصدد حل السلطة وتسليمها لاسرائيل وإنما نسعى لإقامة دولة ومن ثم سنتوجه للأمم المتحدة لتطبيق قوانين الشرعية الدولية التي تكفل ذلك، داعياً في السياق المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية للحفاظ على حل الدولتين الذي تعمل حكومة الاحتلال على تقويضه.

وأكد الأحمد أن ملف المصالحة سيطرح أيضا على طاولة المركزي لتقييم كل ما يجري بموضوعية، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة للتنفيذ على الأرض رغم كونها بطيئة بسبب بعض الاجراءات في قطاع غزة، مطالبا بضرورة وضع حد لها.

من جهة أخرى، قال الأحمد إن القيادة تعوّل على موقف فرنسي ايجابي في الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن الرئيس محمود عباس تلقى دعوة رسمية للمشاركة في هذا الاجتماع الهام.

أخبار ذات صلة

بنس: سننقل سفارتنا الى القدس ولكن ذلك سيحتاج لعدة سنوات

بنس: سننقل سفارتنا الى القدس ولكن ذلك سيحتاج لعدة سنوات

القضاء الامريكي يدّعي: حزب الله يحصل على تمويله بالاتجار بالمخدرات

القضاء الامريكي يدّعي: حزب الله يحصل على تمويله بالاتجار بالمخدرات

ثابت:عودة الخطوط المصرية وكمية الكهرباء أفضل من جدول ست ساعات

ثابت:عودة الخطوط المصرية وكمية الكهرباء أفضل من جدول ست ساعات

الرئاسة:تصريحات مجدلاني حول صفقة القرن لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني

الرئاسة:تصريحات مجدلاني حول صفقة القرن لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني

أبو ردينة: التمسك بالثوابت عنوان المرحلة المقبلة..تحديات أمام المجلس المركزي

أبو ردينة: التمسك بالثوابت عنوان المرحلة المقبلة..تحديات أمام المجلس المركزي

مردخاي يوصي بمنح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين

مردخاي يوصي بمنح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو ردينة: التمسك بالثوابت عنوان المرحلة المقبلة..تحديات أمام المجلس المركزي

أبو ردينة: التمسك بالثوابت عنوان المرحلة المقبلة..تحديات أمام المجلس المركزي

مردخاي يوصي بمنح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين

مردخاي يوصي بمنح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين

الاحتلال يعتقل ثلاثة شقيقات بالخليل بزعم حيازتهن سكين

الاحتلال يعتقل ثلاثة شقيقات بالخليل بزعم حيازتهن سكين

أبو زهري: حل القضية الفلسطينية على حساب أرض سيناء مرفوض جملةً وتفصيلاً

أبو زهري: حل القضية الفلسطينية على حساب أرض سيناء مرفوض جملةً وتفصيلاً

عربي

النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020

النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020

وزير إماراتي: قطر تدعم حماس وتُطبع بحرارة مع إسرائيل

وزير إماراتي: قطر تدعم حماس وتُطبع بحرارة مع إسرائيل

واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق

واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق

القوات السورية تدخل مطار أبو الضهور في ادلب

القوات السورية تدخل مطار أبو الضهور في ادلب

منوعات

تعرف على المشهد السينمائي الذي أعيد تصويره 2900 مرة

تعرف على المشهد السينمائي الذي أعيد تصويره 2900 مرة

منى زكي تُفاجئ جمهورها بنشر صورة ابنيها &#34;يونس وسليم&#34;

منى زكي تُفاجئ جمهورها بنشر صورة ابنيها "يونس وسليم"

آشواريا راي تنتقم من حماتها بأشرس طريقة

آشواريا راي تنتقم من حماتها بأشرس طريقة

بعد غياب طويل نجل أحمد زكي يصدم الجميع بتغيّر شكله

بعد غياب طويل نجل أحمد زكي يصدم الجميع بتغيّر شكله