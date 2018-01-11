الرئيس عباس: نطالب بآلية دولية بإشراف أممي لإنهاء الصراع

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خطورة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة إليها، مشدداً على ضرورة إنشاء آلية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



واطلع الرئيس عباس، الوزير الضيف، على آخر المستجدات، والخطوات الفلسطينية الهادفة لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.



وأشاد بالدعم الهولندي لبناء المؤسسات الفلسطينية، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وبدور هولندا الداعم لحل الدولتين، استناداً لموقف الاتحاد الأوروبي.



كما ثمن التقدم الجاري في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية مواصلة العمل على تعزيزها بخطوات، لما به مصلحة للشعبين والبلدين الصديقين.