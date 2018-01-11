النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020

النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020
الرئيس السوداني عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أفاد رئيس المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق، سراج الدين المنان، بأن الأحزاب السياسية والإدارات الأهلية ومكونات الولاية المختلفة، ترشح البشير لدورة رئاسية ثانية في انتخابات 2020.

وقالت وكالة (السودان) للأنباء: إن المنان قال مخاطباً أعضاء المجلس التشريعي بالولاية، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير: "إن الولاية شهدت استقراراً أمنياً وسياسياً، واتسعت دائرة الأمن فيها إلا في بؤر صغيرة عند أطرافها".

وأشاد المنان، بقرار البشير القاضي بتمديد وقف إطلاق النار، واصفاً إياه بأنه "قرار وجد استحساناً من أهل الولاية الذين يرغبون في تحقيق السلام والاستقرار، بعد معاناتهم من ويلات الحرب".

فيديو أرشيفي.. البشير: ستكون هناك انتخابات عام 2020

 

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