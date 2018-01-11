نفتالي بينت: الانتقام الوحيد هو البناء الاستيطاني

نفتالي بينت: الانتقام الوحيد هو البناء الاستيطاني
وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، خلال مشاركته في جنازة المستوطن رزيئيل شيباح، في بؤرة (حفات جلعاد)، للرد على الهتافات التي دعت إلى الانتقام، أن "الانتقام الوحيد هو البناء".

وقال بينت: "أعداؤنا يعتقدون أنه يمكنهم جعلنا نغادر هذه الأرض، هم لديهم مفهوم خاطئ يقول إنهم يائسون جداً، ولذلك نمارس الإرهاب، لكن الحقيقة معكوسة".

وأضاف بينت: "كيف يتم اجتثاث هذا الأمل؟ نبني وننجب الأولاد، ونقيم عائلات ومستوطنات، أنتم رواد تقومون بعملكم، الآن جاء دورنا في الحكومة، لكي نقوم بعملنا، أطالب رئيس الحكومة بعقد المجلس الوزاري، وإصدار الأوامر التالية: لن يتم تمرير شيكل واحد آخر إلى عائلات القتلة، صادق اعترف بحفات غلعاد كمستوطنة في أرض إسرائيل، اعترف في إطار قرار حكومي بكل المنطقة كأرض لدولة إسرائيل".

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