عبر قناة حكومية.. الهند تدرس إنجاز صفقة الصواريخ مع إسرائيل

عبر قناة حكومية.. الهند تدرس إنجاز صفقة الصواريخ مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تدرس الهند إمكانية الحصول على صواريخ مضادة للدبابات عن طريق قناة حكومية، وذلك بعد عدة أيام من إلغائها صفقة الصواريخ مع "رفائيل – شكبة تطوير الوسائل القتالية" الإسرائيلية، وذلك وفق ما أورد موقع (عرب 48).

ومن المقرر، أن يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل إلى الهند في زيارة رسمية، يتوقع أن يناقش خلالها تعزيز العلاقات الأمنية بين الهند وإسرائيل.

وبحسب الاقتراح الأصلي، فقد خططت الهند لشراء الصواريخ للجيش بقيمة 500 مليون دولار، بموجب صفقة بين الجيش الهندي و(رفائيل).

وبحسب مصادر هندية رسمية، فإن الحكومة تدرس اليوم إمكانية شراء الصواريخ من إسرائيل عن طريق قناة حكومية، مثلما فعلت في صفقة الطائرات الفرنسية.

وكان قد نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر في وسائل الإعلام الهندية أن وزارة الدفاع الهندية تنوي إلغاء صفقة الصواريخ، التي كان يفترض أن تتسلم الهند بموجبها، ثمانية آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز "سبايك"، و300 منصة إطلاق.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، فإن اقتراح (رفائيل) واجه مصاعب بعد أن رفضت الشركة الالتزام بتسليم الهند تكنولوجيا إنتاج الصواريخ بشكل كامل.

يشار إلى أن الشركة الإسرائيلية قد فازت بالمناقصة عام 2015 بعد أن تغلب الصاروخ الذي أنتجته على صواريخ أميركية وأوروبية في تجارب أجراها الجيش الهندي، وبعد إلغاء الصفقة، توجهت وزارة الدفاع الهندية إلى مختبرات محلية من أجل تطوير صواريخ مماثلة بالتكنولوجيا المحلية.

أرشيفي: إلغاء صفقة أسلحة بين الهند وإسرائيل
 

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن الدولي يرحب بمباحثات الكوريتين الشمالية والجنوبية

مجلس الأمن الدولي يرحب بمباحثات الكوريتين الشمالية والجنوبية

ترامب يبيع النرويج مقاتلات حربية لا وجود لها

ترامب يبيع النرويج مقاتلات حربية لا وجود لها

68% من الروس يعتبرون أميركا العدو الرئيسي لبلادهم

68% من الروس يعتبرون أميركا العدو الرئيسي لبلادهم

فيديو: ترامب لا يحفظ السلام الوطني الأمريكي

فيديو: ترامب لا يحفظ السلام الوطني الأمريكي

350 ألف شيكل غرامة على &#34;الليكود&#34; الإسرائيلي

350 ألف شيكل غرامة على "الليكود" الإسرائيلي

صور: الإعلام العبري: إصابات بحادثة طعن &#34;جنائية&#34; في بئر السبع

صور: الإعلام العبري: إصابات بحادثة طعن "جنائية" في بئر السبع

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

35 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

35 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحام قسم 5 بسجن (ريمون) وسحب الأجهزة الكهربائية

اقتحام قسم 5 بسجن (ريمون) وسحب الأجهزة الكهربائية

الإدارة المدنية للاحتلال تقر بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة

الإدارة المدنية للاحتلال تقر بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة

ليبرمان يفرض قيوداً على عائلة عهد التميمي

ليبرمان يفرض قيوداً على عائلة عهد التميمي

عربي

واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق

واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق

القوات السورية تدخل مطار أبو الضهور في ادلب

القوات السورية تدخل مطار أبو الضهور في ادلب

100 ألف نازح بسبب المعارك شمال غرب سوريا

100 ألف نازح بسبب المعارك شمال غرب سوريا

تفاصيل جديدة حول قضية الأمراء السعوديين المتهمين بالفساد

تفاصيل جديدة حول قضية الأمراء السعوديين المتهمين بالفساد

منوعات

مي العيدان تدخل طرفاً في فيديو مريم حسين الإباحي

مي العيدان تدخل طرفاً في فيديو مريم حسين الإباحي

تهمة خطيرة من إيمان البحر درويش ضد هاني شاكر

تهمة خطيرة من إيمان البحر درويش ضد هاني شاكر

هل خضعت شكران مرتجى لعمليات تجميل؟ شاهد شكلها الجديد

هل خضعت شكران مرتجى لعمليات تجميل؟ شاهد شكلها الجديد

فنانات يروين بجرأة كيف تعرّضن للتحرش .. إحداهن كانت سعيدة

فنانات يروين بجرأة كيف تعرّضن للتحرش .. إحداهن كانت سعيدة