مجلس الأمن الدولي يرحب بمباحثات الكوريتين الشمالية والجنوبية

مجلس الأمن الدولي يرحب بمباحثات الكوريتين الشمالية والجنوبية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مجلس الأمن الدولي، عن ترحيبه بالمباحثات التي جرت بين الكوريتين (الشمالية والجنوبية)، الثلاثاء الماضي، وكانت الأولى بينهما منذ أكثر من عامين، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي.

وقال سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة، خيرت عمروف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن في تصريح للصحافيين: إن "مجلس الأمن يرحب بالخطوات والاتصالات التي جرت بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا"، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

وأضاف أن "أعضاء المجلس أشاروا إلى أن حواراً مبدئياً بين الكوريتين يمكن أن يفتح إمكانيات أمام بناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية للحد من التوترات، والوصول إلى نزع السلاح النووي".

ولفت عمروف، إلى أن "أعضاء المجلس يعربون عن أملهم في أن يؤدي هذا التفاعل إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية".

بدوره، قال السفير السويدي لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، الذي تؤدي بلاده دوراً كبيراً في العلاقات بين كوريا الشمالية والمجتمع الدولي "نرحب بالتقدم المحرز في محادثات بانمونجوم".

وأضاف سكوغ، أن "احترام الهدنة الأولمبية ومشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الألعاب الأولمبية، يمثلان تطوراً إيجابياً، وقد شددنا باستمرار على أهمية قنوات الاتصال هذه لتفادي سوء الفهم والحد من التوترات".

وكانت قد جرت الثلاثاء محادثات بين سيول وبيونغ يانغ هي الأولى بين الطرفين منذ أكثر من عامين، وقد تم الاتفاق خلالها على أن ترسل كوريا الشمالية وفداً رفيع المستوى الشهر المقبل إلى الألعاب الأولمبية التي تنظمها كوريا الجنوبية في بيونغ تشانغ، وعلى إجراء محادثات جديدة رفيعة المستوى.

وجرى اللقاء بعد أشهر من التوتر المتصاعد نتيجة تسريع بيونغ يانغ برنامجيها النووي والبالستي، سعياً من الطرفين لتهدئة الوضع.

والأربعاء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انه منفتح بشروط على إجراء مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وذلك خلال محادثة هاتفية بينه وبين نظيره الكوري الجنوبي.

ورغم التلاسن المستمر بين ترامب منذ وصوله إلى الحكم، وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وقع تجارب الأخير الصاروخية، بدل الرئيس الأميركي نبرته في الأسابيع الأخيرة، ولم يستبعد احتمال التحادث هاتفياً معه.

فيديو أرشيفي: أول مباحثات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية
 

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