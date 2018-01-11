وزير إماراتي: قطر تدعم حماس وتُطبع بحرارة مع إسرائيل

فيديو أرشيفي: تداعيات الأزمة الخليجية مع قطر

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن قطر تمارس الازدواجية في خطابها السياسي، لافتاً إلى أنها تدعم حركة حماس، وتطبع بحرارة مع إسرائيل، كما "أنها تواصلت مع السعودية، وتآمرت على الملك عبد الله، وهي التي تستضيف القاعدة التي قصفت العراق، والمحطة التي حرضت ضده".وقال قرقاش، عبر (تويتر)، إن قطر اختارات أزمتها وعزلتها، مؤكداً سعي بلاده إلى تجاوز هذا الملف، لافتاً إلى أنه "لا يمكن حل الأزمة القطرية دون تغيير وجهها الداعم للإرهاب"، وفق تعبيره.وذكر قرقاش: "أما حجة غياب الدليل فلعل الغشاوة هي التي تغطي الرؤية، إنكار دعم قطر للتطرف والإرهاب تكتيك إعلامي، وقوائم الدول الأربع بالأفراد و الجماعات تقر به قطر أمام الأمريكان وتنكره للاستهلاك الخليجي".وأشار إلى أن "الارتباك في الخطاب والسياسة مستمر، فأحياناً المشكلة هي الغيرة الجماعية من قطر، وأحياناً هي صيانة السيادة و أحياناً هي دعم قطر للديمقراطية (المفقودة محلياً) وأحياناً هو دعمها للربيع العربي، وأحياناً هي الإمارات المحرضة".وأكد أن الحل السياسي، دعت له الدول الأربع بمطالب واضحة كإطار للتفاوض، متسائلاً: "كيف يمكن لخطاب سياسي مسؤول أن ينفي التآمر القطري الممنهج ضد البحرين ومصر، حقيقة، حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدقك فلا عقل له".واستطرد: "أزمة قطر وعزلتها مستمرة، وأصبح واضحاً أن القيادة القطرية مرتبكة ومتخبطة ولا تود أن تعالج لُب الموضوع، الحل أن تغيروا وتتغيروا في توجهات أساءت لقطر وأضرتها وعزلتها عن محيطها الطبيعي".وأكمل: "قطر ما قبل 1995 تجانست مع محيطها، وكانت نعم الجار والدار، المغامرة التي بدأت في ذلك العام خط فاصل وبداية منحدر واضح، الأزمة على ما يبدو مستمرة والمراجعة والتراجع عن سياسة أضرت قطر والمنطقة قادمة إن آجلاً أم عاجلاً".