ترامب يبيع النرويج مقاتلات حربية لا وجود لها

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ، أن واشنطن باعت لأوسلو مقاتلات من طراز "إف-52".



ووفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، إنه لا وجود لمثل هذه الطائرات، بينما أرجع موقع (بيزنس إنسايدر) ذلك إلى خطأ جديد غير مقصود من ترامب، نظراً لأن الولايات المتحدة باعت للنرويج مقاتلات "52 إف- 35 إس".



واشتهر ترامب بالأخطاء التي يرتكبها خلال أحاديثه، حيث انتقد الإعلام الأميركي والإعلامي "هفوات كلامية ومعلوماتية" يدلي بها سيد البيت الأبيض في كثير من الأحيان.



وكانت أوسلو، تلقت بالفعل أول 3 مقاتلات من واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويذكر أن محادثات سولبرغ وترامب في واشنطن، تركزت على عملية السلام في الشرق الأوسط، وتغير المناخ.