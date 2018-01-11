واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق

واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف دوكلاس سليمان السفير الأمريكي في بغداد  أن بلاده ستخفض من عدد قواتها الموجودة في العراق بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.

وقال سليمان في مؤتمر صحفي في مبنى السفارة الأمريكية ببغداد اليوم: "إن تواجد القوات الأمريكية في العراق قد انخفض، خاصة في محافظة الأنبار، وذلك بالتنسيق مع القوات العراقية والمتمثل سابقا بالدعم الناري من خلال المدفعية في حين يقتصر حاليا بالدور الاستشاري فقط".

وأضاف: "سيكون هناك خفض تدريجي لتلك القوات خلال الأشهر المقبلة دون استبدالها بأخرى".

وتابع: "ساعدة واشنطن تتركز حاليا على تدريب القوات العراقية لمسك الأراضي في المناطق التي تحررت، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية للنازحين لحين عودتهم".

وأوضح السفير الأمريكي أن "الولايات المتحدة أنفقت 112 مليون دولار على تأمين المناطق المحررة من خلال رفع الألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى أموال أخرى ساهمت بها ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مخصصة لدعم العراق.

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتحتفظ واشنطن بوجود عسكري على الأراضي العراقية يشمل نحو خمسة الاف جندي يقدمون الدعم اللوجستي والتدريب للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 كانون الاول/ديسمبر تحرير الأراضي العراقية بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة.

فيديو ارشيفي: الانسحاب للقوات الأميركيةفي العراق

 

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