68% من الروس يعتبرون أميركا العدو الرئيسي لبلادهم

68% من الروس يعتبرون أميركا العدو الرئيسي لبلادهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع أعده مركز ليفادا المستقل ونشره الاربعاء، أن حوالى 68% من الروس يعتبرون أن الولايات المتحدة العدو الرئيسي لروسيا، فيما بلغت العلاقات بين موسكو وواشنطن ادنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وأوضح هذا الاستطلاع الذي اجري بين الاول والخامس من كانون الاول/ديسمبر، ان 66% من الذين سئلوا آراءهم يعتبرون ان "لروسيا اعداء"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ويقول 68% من هؤلاء الروس المقتنعين بأنهم مهددون، ان واشنطن هي العدو الرقم واحد لموسكو، تليها اوكرانيا (29%) ثم الاتحاد الاوروبي (14%).

ووصف 5% فقط الاسلاميين بأنهم عدو، واشار حوالى 3% الى الارهابيين.

وقد اجري الاستفتاء على عينة من 1600 شخص في 48 منطقة روسية.

والعلاقات بين موسكو وواشنطن في ادنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة بسبب النزاع في سوريا والأزمة في اوكرانيا.

وقد تدهورت ايضا لدى فتح تحقيق في الولايات المتحدة حول اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 وشبهات بتواطؤ بين الكرملين وفريق حملة دونالد ترامب.

وبعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014، ومن ثم الحرب في شرق اوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على روسيا.

وشهدت الأشهر الاخيرة ابعاد دبلوماسيين.

فيديو أرشيفي: هل خدعت امريكا روسيا ام هناك ضربة روسية استباقية؟

 

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