للمرة الثانية.. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً الشهر المقبل بشأن القدس

للمرة الثانية.. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً الشهر المقبل بشأن القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً جديداً في الأول من شباط/ فبراير المقبل؛ لمناقشة الخطوات التي سيتخذونها بشأن القدس، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، وبدء إجراءات نقل السفارة الأميركية إليها، بحسب مصدر مسؤول في الجامعة العربية.

وأوضح المصدر، أن الأمانة العامة، أرسلت الأربعاء، مذكرة رسمية إلى الدول العربية، أنه "تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري" في الأول من شباط/ فبراير المقبل، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ويندرج هذا الاجتماع في ضوء ماتضمنه قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإبقاء المجلس في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر، لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذلك عقد قمة عربية "استثنائية" في الأردن.

وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني السبت: "سنسعى الآن للحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وتكون القدس عاصمة لها".

وأضاف: "أن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل،  ستكون له ثلاثة أهداف هي: بطلان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وألا أثر قانونياً له، ومحاولة الحصول على دعم عالمي واعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والضغط باتجاه تحرك دولي فاعل يأخذنا من حالة الجمود باتجاه إنهاء الصراع باتجاه الحل الوحيد وفق المرجعيات، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية.

وقال الوزير الأردني: "إن القدس وفق القانون الدولي هي أرض محتلة، سنعمل معاً للحد من إقدام أي دولة أخرى على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها".

وكان الصفدي يتحدث إثر اجتماع مع وفد وزاري عربي، تم تشكيله خلال الاجتماع الوزاري العربي الأول الشهر الماضي، وضم وزراء خارجية مصر سامح شكري وفلسطين رياض المالكي والسعودية عادل الجبير والمغرب ناصر بوريطة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وكان الوزراء العرب، دعوا إثر هذا الاجتماع الولايات المتحدة إلى إلغاء قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، محذرين من أنها "عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام" ودعوا دول العالم أجمع للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

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