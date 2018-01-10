هل يحصل معلمو قطاع غزة على علاوة 5% هذا الشهر؟

خاص دنيا الوطن

قال صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إن الموظفين العموميين بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، سيحصلون على علاوة الـ5% أسوة بزملائهم موظفي التعليم في الضفة الغربية.



وأضاف الخضور لـ"دنيا الوطن": المعلمون الذي كانوا على رأس عملهم في الوزارة ما قبل أحداث الانقسام 2007، سينالون العلاوة، فيما معلمو قطاع غزة ما بعد 2007، فإنه يتم تحديد وضعهم بعد انتهاء اللجنة الإدارية القانونية، التي شكلت لبحث ملفات الموظفين الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها لغزة.



وأوضح أن العلاوة، هي مستحقة كطبيعة عمل فوق الراتب الأساسي، وتم مؤخراً إقرارها رسمياً، فيما علاوة الـ5% الأخرى المستحقة تم الاتفاق على صرفها بنهاية كانون الثاني/ يناير 2018، بحيث نهاية هذا الشهر يحصل المعلمون على علاوتهم فوق الراتب الأساسي.



وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم، إلى أن العلاوة ستشمل المعلمين، ومدراء المدارس، وجميع الإداريين من أصل معلم أي "الذي عملوا كمدرسين وباتوا الآن إداريين"، متابعًا: من صرفت له علاوة الـ5% السابقة ستصرف له 5% أخرى بنهاية الشهر الجاري.