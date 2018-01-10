مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين تجتمع في بروكسل نهاية الشهر الجاري

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة استثنائية لمجموعة المانحين الدوليين لفلسطين في بروكسل في 31 من الشهر الجاري.





وذكر مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، أن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، في بيان صحفي، نشرته وكالة "كونا"، اتفقت مع وزيرة خارجية النرويج اينه ماري ايريكسن، على عقد الاجتماع على المستوى الوزاري، على أن يستضيفه الاتحاد الأوروبي وتترأسه النرويج.





وأضافت: أن ثمة حاجة عاجلة لجمع الأطراف معاً لمناقشة الإجراءات الرامية الى تسريع الجهود بما يمكن أن يدعم حل الدولتين.





كما أشار إلى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة الكاملة على قطاع غزة، استناداً إلى اتفاق القاهرة الموقع في الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

رام الله - دنيا الوطن