100 ألف نازح بسبب المعارك شمال غرب سوريا

رام الله - دنيا الوطن

نزح نحو مئة ألف شخص منذ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 جراء المعارك العنيفة التي تخوضها القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصت الامم المتحدة الاربعاء.



وسجلت الأمم المتحدة في تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية "نزوح 99569 شخصا في الفترة الممتدة بين 1 كانون الأول/ديسمبر حتى التاسع من الشهر الحالي".



وتوجه معظم هؤلاء النازحين الى مناطق في وسط محافظة ادلب وشمالها، بعد فرارهم من ريف إدلب الجنوبي وريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي.



وبدأت قوات النظام السوري بدعم روسي منذ 25 كانون الأول/ديسمبر هجوماً للسيطرة على الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، المحافظة الوحيدة الخارجة عن سلطة دمشق وتسيطر عليها بشكل رئيسي "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً).



وجاء هذا الهجوم بعد شهرين من المعارك المتقطعة بين الطرفين في ريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي المحاذيين لإدلب.



ودفعت هذه المعارك وما يرافقها من غارات سورية وروسية كثيفة وقصف مدفعي، الآلاف من الاسر الى النزوح من مناطق الاشتباك ومحيطها، ما جعل الوضع في محافظة ادلب "شديد الفوضى" بحسب التقرير.



وحذرت الأمم المتحدة من "الوتيرة المقلقة" للمعارك ومن "استمرار القصف العنيف على مناطق عدة في ريفي ادلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بلا هوادة، ما يؤدي الى خسائر ونزوح في صفوف المدنيين ودمار البنى التحتية الحيوية".



وبحسب الأمم المتحدة، يجد كثير من النازحين أنفسهم "بلا ملجأ" لا سيما أن "امكانية الإيواء (النازحين) في محافظة ادلب منخفضة وايجاد مكان لاستئجاره صعب للغاية".



وتؤوي محافظة ادلب وفق الأمم المتحدة، 2,5 مليون نسمة بينهم 1,1 مليون نازح.