تفاصيل جديدة عن الدمج بين موظفي السلطة وموظفي غزة

خاص دنيا الوطن

كشف مصدر عن عدة تسريبات، صدرت عن اجتماعات اللجنة الإدارية القانونية التي عقدت مؤخراً في قطاع غزة.



وأضاف المصدر لـ"دنيا الوطن": ما تردد من خلال اللجنة بشكل غير معلن، والذي سيتم الإعلان عنه بالأيام القليلة المقبلة، والذي سوف يتم تطبيقه على موظفي غزة، هو كالتالي: عدد الموظفين المدنيين الذين سيتم دمجهم واستيعابهم كبير ومن بينهم العقود، لافتًا إلى أنه سيتم تقسيم الموظفين إلى أربع فئات، وهي فئة دنيا، ومتوسطة، وأولى، إضافة للفئة العليا.



وأشار إلى أن الفئة (الدنيا) تضم الموظفين المهنيين والمراسلين أو من هم علي الفئة الرابعة فما فوق في تصنيف فئات الديوان، وسيكون سن التقاعد 45 عامًا فما فوق، أما الفئة (المتوسطة) فستضم من هم علي الفئتين الثانية و الثالثة حسب فئات الديوان، وسيكون التقاعد بهذا القسم من سن (50 إلى 55) عامًا بمعنى أن لدى اللجنة عدداً معيناً لهذا القسم يبدؤون بعمل معادلة يتطابق العدد المطلوب مع السن الذي سوف يصلون عنده، بمعني قد يصل التطابق عند سن 52 أو53 وهو الذي يتساوى فيه عدد الموظفين المطلوب دمجهم عند سن معين للموظفين.



وفيما يخص الفئة الأولى فهي التي تقابل الفئة الأولى حسب تصنيفات الديوان، وهي من درجة (c-a)، وسيكون سن التقاعد من 55 عامًا، مع الأخد بعين الاعتبار بعض الاستثناءات بوزارة الصحة، لافتًا إلى أن الفئة الأخيرة هي العليا، (وهي العليا حسب ديوان المظفين، وهم المدراء العامون والوكلاء) وسيتم اعتماد سن التقاعد من 55 عاماً للمدراء العامين و60 عاماً للوكلاء مع وجود بعض الاستثناءات للمدراء العامين.