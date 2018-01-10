الأردن وتركيا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أساس تحقيق الاستقرار بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، هو أساس تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



واتفق الوزيران خلال اتصال هاتفي، أجراه الصفدي مع أوغلو، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على استمرار التنسيق والتشاور حول سبل الحد من التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



ووضع الصفدي، نظيره التركي بصورة مخرجات اجتماع الوفد الوزاري العربي، الذي استضافته الأردن، السبت الماضي، بصفتها رئيساً للدورة الحالية للقمة العربية، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ الشهر الماضي لمناقشة سبل التصدي للإعلان الأميركي بشأن القدس.



واتفق الوزيران أيضاً على تنسيق الجهود، لحث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967.