تفاصيل جديدة حول قضية الأمراء السعوديين المتهمين بالفساد

فيديو: قائمة الأمراء والمسؤولين الموقوفين بتهم الفساد بالسعودية



رام الله - دنيا الوطنقال النائب العام السعودي سعود المعجب، عن وصية الملك وولي العهد له، وتفاصيل جديدة عن الموقوفين في (الريتز) والمتهمين في قضايا فساد المال العام.وقال المعجب وفق صحيفة (صدى) إن: "عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جداً، وسيحالون إلى المحاكمة، ويطبق عليهم نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، والتحقيقات في مراحل متقدمة".وأضاف: "لا حصانة لأحد، وتستطيع النيابة العامة الادعاء على أي شخص، وأن هناك مذكرات اتهام في قضايا فساد بحق مشتبهين في الخارج"، مشيرًا إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوصاه بالعدل ومحاسبة من يستحق الحساب.