مجدلاني يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

بحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، مساء اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة رام الله، مع سفيرة أستراليا لدى دولة فلسطين مارشا بيوس، آخر تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة.



وأطلع د. مجدلاني بيوس على الموقف الفلسطيني من الإجراءات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، وعن الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي الفلسطيني يومي الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر، والقضايا المطروحة على أجندة البحث.



وتم الحديث في الاجتماع الذي حضرته عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات الدولية للجبهة بشار العزة، عن أهميه توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، لتعزيز مركزها القانوني الدولي، وكذلك على أهمية أن يلعب المجتمع الدولي دور أكثر فعالية في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار.



وتابع د. مجدلاني آن الأوان لأن تعترف أستراليا بدولة فلسطين، فالشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل حريته وإقامة دولته المستقلة، ويواجه إرهاب دولة منظم من قبل الاحتلال، لا بد من مساندة قضيته العادلة، قائلاً: أنتم تعترفون بدولة إسرائيل ومع حل الدولتين، فكيف تعترفون بدولة بينما الأخرى التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات واعتقال وسرقة الأراضي لا تعترفون بها.



ومن جانبها، ثمت بيوس اللقاء، مشيرة إلى دعم بلادها لأية جهود دولية للسلام، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.