الكاتب العشري: إدارة ترامب خدعت العرب

رام الله - دنيا الوطنقال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحالية تُعد أسوأ إدارة في العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية، تعاملت مع القضية الفلسطينية أو مع مسار التسوية السلمية.وأضاف العشري، أنّ كل الإدارات الأمريكية السَابقة قدّمت الحد الأدنى من التَفاهمات والتعهدات بِإمكانية إنقاذ أو توفير الحد الأدنى من الحياة للشعب الفلسطيني.وأوضح، أنه يَبدو بالفعل، أنّ هناك انجيازًا كاملًا من قبل إدارة دونالد ترامب، فيما يتعلق بتوفير غطاء كامل لِكل الممارسات الإسرائيلية، بَعد قرار القدس، وحتى قبل هذا القرار، مضيفاً: وربما يكون العرب خضعوا لخديعة كبرى من قبل إدارة ترامب، منذ أن أعلن عن أنّه سيقدم صفقة القرن، وما إلى ذلك.