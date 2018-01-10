غزة: القبض على شاب سرق 30 آلف دولار من عمه

غزة: القبض على شاب سرق 30 آلف دولار من عمه
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة التحقيق المركزي في الإدارة العامة للمباحث العامة التابعة للشرطة في غزة، عن ضبطها لصاً متهماً بسرقة مبلغ مالي كبير.

وأفاد مدير التحقيق المركزي يوسف زقوت، بوصول معلومات إليهم حول الاشتباه بقيام أحد الشبان بصرف مبالغ مالية كبيرة لشراء السيارات الحديثة، ومصاريف متعددة في فترة قصيرة.

وأشار إلى أن المدعو (م. ع) قام بسرقة عمه المواطن (م. ع) على ثلاث دفعات كل دفعة كانت بمبلغ يقدر بـ 10 آلاف دولار.

وأوضح، أنه تم استدعاء المشتبه به والتحقيق معه، حيث اعترف بسرقة عمه بمبلغ 30 ألف دولار، وقام بصرفها من خلال شراء 3 سيارات وشراء مسدس وكلاشنكوف ودراجة نارية، واعترف أيضاً بشرائه جوالاً لصديقه بقيمة 1000 دولار.

وأضاف زقوت، أنه تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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