الأحمد: لا توافق روسي تركي إيراني لدخول الجيش السوري لإدلب

الأحمد: لا توافق روسي تركي إيراني لدخول الجيش السوري لإدلب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الايراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية علي الأحمد حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية: "عندما لم يتمكن الإسرائيلي وحلفاؤه على الأرض من
تحقيق مآربهم ووجودهم بسبب الإيجابيات التي تسير خلالها لقاءات سوتشي وأستانة قرروا خرق هذه الأجواء برسائل على الأرض سواء بالعدوان الإسرائيلي على القطيفة بريف دمشق أو ما حصل في إدارة المركبات في حرستا، وقذائف الهاون التي تسقط على أحياء العاصمة دمشق".

وأضاف الأحمد لـ(ميلودي اف ام): "الكلام عن توافق روسي تركي إيراني لتسهيل دخول الجيش السوري إلى إدلب هو غير منطقي، لأنه لا يمكن أن يحصل ذلك ضمن السياق السياسي البعيد والمتوسط والقريب المدى بالنسبة للتركي ولا يمكن أن يخدم مصالحها.

فيديو أرشيفي: اجتماع روسي إيراني تركي لبحث أزمة سوريا

 

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