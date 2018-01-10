مجدلاني: "صفقة القرن" تصفية للقضية الفلسطينية و"بن سلمان" أبلغنا بها

مجدلاني: "صفقة القرن" تصفية للقضية الفلسطينية و"بن سلمان" أبلغنا بها
الرئيس محمود عباس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تم إبلاغها بـ(صفقة القرن) عبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال مجدلاني لوكالة (الأناضول): إن "مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، نقل تفاصيل الصفقة لولي العهد السعودي، وأن الأخير نقلها إلى الجانب الفلسطيني.

وذكر، أن القيادة الفلسطينية، أبلغت الإدارة الأمريكية عبر ولي العهد السعودي، تمسكها بمبادرة السلام العربية أساساً للحل مع الجانب الإسرائيلي، كما شدد على أن الولايات المتحدة على قناعة بتمسك الجانب الفلسطيني بموقفه.

ووصف مجدلاني، وفق ما نقلت عنه (الأناضول) "الصفقة" بأنها "تصفية للقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنها "تقوم على تحالف عربي إسرائيلي من أجل محاربة إيران".

وأوضح: أن "اللجنة السياسية" عقدت، اليوم اجتماعها الأخير، وأنهت صياغة المقترحات المزمع عرضها على (تنفيذية المنظمة) قبل طرحها على المركزي.

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