صور: الإعلام العبري: إصابات بحادثة طعن "جنائية" في بئر السبع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا في حادثة طعن "ذات طابع جنائي"، في مدينة بئر السبع.وقال إيلي شلزنجر، إن ثلاث إصابات في عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، فيما تم القبض على المنفذ.