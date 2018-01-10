ناصر يدعو المجلس المركزي لفك الارتباط بأوسلو

ناصر يدعو المجلس المركزي لفك الارتباط بأوسلو
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد يومي الأحد والاثنين القادمين إلى إجراء مراجعة سياسية شاملة للعملية السياسية منذ بدء اتفاق أوسلو وحتى الآن.

 كما دعا إلى إحباط المخطط التصفوي الأمريكي بما يسمى بـ"صفقة القرن" وإعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ووقف المساهمة الأمريكية في تمويل وكالة (أونروا) والتهديدات بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية، إضافة إلى القرارات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي كان آخرها ضم مستوطنات الضفة الفلسطينية إلى دولة الاحتلال، وقانون القدس الموحدة والتصويت على قانون إعدام منفذي العمليات.
،
جاء تلك التصريحات خلال مشاركة ناصر في ندوة سياسية بعنوان "دورة المجلس المركزي والتحديات الراهنة" التي نظمها مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بغزة، اليوم الأربعاء، الذي طالب فيها، دورة المجلس المركزي القادمة بتطبيق فعلي لقرارات المجلس المركزي في عام 2015 واللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، بالإعلان الفوري عن فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية المجحفة، ووضع استراتيجية سياسية فلسطينية جديدة، تقوم على الجمع بين الانتفاضة والمقاومة في الميدان وتطويرها وحمايتها على طريق العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكد ناصر، أن البديل للمفاوضات العبثية بالرعاية الأمريكية المنفردة، يكون بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال.

وشدد ناصر على ضرورة رفع تمثيل دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقديم طلب العضوية العاملة وفق بند "متحدون من أجل السلام". داعياً لتقديم طلب حماية دولية لشعبنا من جرائم الاحتلال وبطش المستوطنين، ورفع شكاوى ضد الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وتعميق عزلة إسرائيل والإدارة الأميركية.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من دوامة تمكين حكومة التوافق، لتولي مسؤولياتها الإدارية والخدماتية بما يوفر حياة كريمة لشعبنا في قطاع غزة ويعزز مقومات صموده.

أخبار ذات صلة

صيدم: نريد تعميم مفهوم &#34;الموسيقى للجميع&#34; بشكل شمولي

صيدم: نريد تعميم مفهوم "الموسيقى للجميع" بشكل شمولي

الأحمد ينفي ما نشرته وسائل إعلام حول زيارته إلى بيروت

الأحمد ينفي ما نشرته وسائل إعلام حول زيارته إلى بيروت

الرئيس يستقبل وزير خارجية إيرلندا

الرئيس يستقبل وزير خارجية إيرلندا

مستوطنون يهاجمون بلدتي جيت وفرعتا شرقي قلقيلية

مستوطنون يهاجمون بلدتي جيت وفرعتا شرقي قلقيلية

الأردن وتركيا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أساس تحقيق الاستقرار بالمنطقة

الأردن وتركيا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أساس تحقيق الاستقرار بالمنطقة

الصحة: إصابة طفل بعيار ناري في الرأس جراء تدريبات الاحتلال

الصحة: إصابة طفل بعيار ناري في الرأس جراء تدريبات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الأحمد ينفي ما نشرته وسائل إعلام حول زيارته إلى بيروت

الأحمد ينفي ما نشرته وسائل إعلام حول زيارته إلى بيروت

الرئيس يستقبل وزير خارجية إيرلندا

الرئيس يستقبل وزير خارجية إيرلندا

مستوطنون يهاجمون بلدتي جيت وفرعتا شرقي قلقيلية

مستوطنون يهاجمون بلدتي جيت وفرعتا شرقي قلقيلية

الصحة: إصابة طفل بعيار ناري في الرأس جراء تدريبات الاحتلال

الصحة: إصابة طفل بعيار ناري في الرأس جراء تدريبات الاحتلال

عربي

الكاتب العشري: إدارة ترامب خدعت العرب

الكاتب العشري: إدارة ترامب خدعت العرب

صورة: صحافي كويتي يطلب اللجوء السياسي إلى لندن

صورة: صحافي كويتي يطلب اللجوء السياسي إلى لندن

تونس: القبض على 200 شخص خلال احتجاجات ضد الحكومة

تونس: القبض على 200 شخص خلال احتجاجات ضد الحكومة

الحريري يزور السعودية لأول مرة منذ تراجعه عن الاستقالة

الحريري يزور السعودية لأول مرة منذ تراجعه عن الاستقالة

منوعات

سيف الدين سبيعي يقرر إعتزال الفن والفنانين يعترضون بشدة

سيف الدين سبيعي يقرر إعتزال الفن والفنانين يعترضون بشدة

كيف ردت هالة صدقي بعد تسريبات &#34;نيويورك تايمز&#34; لمكالمتها؟

كيف ردت هالة صدقي بعد تسريبات "نيويورك تايمز" لمكالمتها؟

بعد موقفها غير اللائق مع مُعجبة .. إليسا ترد بصرامة

بعد موقفها غير اللائق مع مُعجبة .. إليسا ترد بصرامة

حسناء بوليوود &#34;عليا بهات&#34; تُصاب بجنون النحافة بسبب تعليق ممثل

حسناء بوليوود "عليا بهات" تُصاب بجنون النحافة بسبب تعليق ممثل