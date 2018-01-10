جادو: الرئيس عباس سيلتقي موغيريني 22 يناير

رام الله - دنيا الوطن

أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا أمل جادو أن الرئيس محمود عباس سيلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومسؤولة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.



وقالت جادو: إن كلمة هامة للرئيس ستكون في هذا اللقاء في بروكسل يجمل فيها سيادته مجمل التطورات السياسية وتداعيات اعلان ترامب الأخير بشأن القدس، معربة عن أملها أن يتبنى وزراء خارجية أوروبا توصيات تتعلق بالقضية الفلسطينية.



وأضافت مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا أن موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون مدرجا للنقاش مع الوزراء المجتمعين في بروكسل.



وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الايرلندي لفلسطين، قالت جادو إن لقاءً سيجمعه مساء اليوم بالرئيس محمود عباس كما سيلتقي وزير الخارجية رياض المالكي وذلك في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعةً للتطورات بعد اعلان ترامب، مضيفةً في السياق أن هناك مساعٍ لتشكيل لجنة مشتركة فلسطينية ايرلندية.