عضو بالمنظمة: حماس قد ترشح عدداً من أعضائها بالضفة للمشاركة بالمركزي

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني خالد مسمار، أن كلمة مهمة للرئيس محمود عباس، ستكون في الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي التي ستعقد مساء الرابع عشر من الشهر الجاري، إضافة لكلمة رئيس المجلس الوطني، فيما ستعقد الجلسات الفعلية في صباح اليوم التالي.



وأعرب مسمار عن اعتقاده، أن حركة حماس من الممكن أن ترشح عدداً من أعضائها في الضفة للمشاركة في اجتماعات المجلس، مؤكداً أنهم حتى اللحظة، لم يعطوا رداً رسمياً على الدعوة التي وجهت لهم.



وقال لإذاعة (صوت فلسطين): إن جلسة المجلس المركزي ستبحث إعادة دراسة الوضع السياسي، واتخاذ القرارات المناسبة في ظل التعنت الأمريكي والإسرائيلي، إضافة لملف الوحدة الوطنية في ظل الظروف الراهنة.



وأضاف عضو المجلس الوطني، أن أعضاء المجلس الحاليين 114 عضواً سيكونون حاضرين، إضافة لأعضاء مراقبين، وكذلك ضيوف في الجلسة الافتتاحية، مشيراً إلى أن كل فصائل المنظمة، ستكون ممثلة في هذه الجلسة.