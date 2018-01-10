محيسن: مركزية فتح تعقد اجتماعات مهمة

محيسن: مركزية فتح تعقد اجتماعات مهمة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن
رام الله - دنيا الوطن
شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن على أهمية اجتماع المجلس المركزي منتصف الشهر الجاري، سيما في ظل تنكر الادارة الأمريكية لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وكذلك ما تقوم به حكومة الاحتلال على الأرض من فرض وقائع جديدة.

وأكد محيسن، أن هذا الاجتماع يجب أن تتمخص عنه قرارات مصيرية ترتقي لمستوى التحديات التي تواجهها قضيتنا، مشيرًا لاجتماعين هامين لمركزية حركة فتح بعد غد الجمعة ولتنفيذية المنظمة سيعقدان تحضيرًا لاجتماع المركزي.

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