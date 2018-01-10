برئاسة أبو مازن.. تنفيذية المنظمة تجتمع تحضيرًا لعقد المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها السبت المقبل تحضيرا لعقد جلسة المجلس المركزي.



واعتبر واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاربعاء أن اجتماع المجلس "المركزي" محطة هامة في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية من خلال اعتماد آليات جديدة للمتابعة مع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.



وقال أبو يوسف: إن المجلس المركزي سيطالب بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.



من جهة ثانية، رفض أبو يوسف مشاركة أمريكا في أي مسار سياسي في المرحلة المقبلة كونها شريكة في العدوان على شعبنا نتيجة انحيازها الدائم مع الاحتلال.