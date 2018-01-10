عزام الأحمد ينفي ما نشر عن فحوى لقائه بحسن نصرالله

رام الله - دنيا الوطن

نفى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، كل ما نشر على المواقع الالكترونية، حول زيارته الى بيروت ولقائه السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، جملة وتفصيلاً.



وتمنى الأحمد، في تصريح صحفي، على المواقع الصحفية الأخرى عدم التسرع بنشر أخبار ومعلومات لا صلة لها بالواقع وهي من نسج خيال كاتبها، كما تمنى أن لا تكون هذه المواقع تسير بنفس نهج خيال ما نشر في الموقع، شكلا ومضمونا، وإنما تورطت بالخطأ في إعادة نشر الخبر المفبرك المشار إليه، وفق تعبيره.