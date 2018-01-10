خلال 2017.. اعتقال أكثر من 48 ألف شخص في تركيا

خلال 2017.. اعتقال أكثر من 48 ألف شخص في تركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، إن قوات الأمن اعتقلت في عام 2017 أكثر من 48.3 ألف شخص في تركيا، للاشتباه بعلاقتهم بحركة (فيتو) التابعة للمعارض فتح الله غولن.

ونقلت صحيفة (حريت) التركية عن الوزير سويلو، قوله: "حتى هذه الأرقام لا تعكس بما فيه الكفاية خطورة هذه القضية"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وتجدر الإشارة إلى أن محاولة انقلاب عسكري في تركيا، وقعت في ليلة 16 تموز/ يوليو 2016، ولكن خطط المتمردين باءت بالفشل الذريع، وتمكن أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان من التصدي للانقلابيين.

وجرت بعد ذلك حملة اعتقالات واسعة النطاق، وطرد الكثير من موظفي المؤسسات الحكومية والعامة، بعد أن اتهمت القيادة التركية أنصار فتح الله غولن (المقيم في الولايات المتحدة) بالوقوف خلف المحاولة.

وتطالب السلطات التركية، الجانب الأمريكي بتسليم غولن، الذي أنكر وجود أية علاقة له بالانقلاب.

فيديو أرشيفي: محاولة الانقلاب في تركيا
 

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