فيديو: هل ألغت السعودية قرار قيادة المرأة للسيارة؟

رام الله - دنيا الوطنانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يتحدث عن إلغاء قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.ونفت (هيئة مكافحة الشائعات) في السعودية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، مؤكدة أن الخبر لم يصدر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) أو القنوات الرسمية، ومصدر الإشاعة مواقع وحسابات وصفتها بالـ"مسيئة" وتدار من خارج المملكة.ووفق قناة (bbc) البريطانية، فقد انتشر وسم جديد في المملكة العربية السعودية باسم (#إلغاء_قيادة_المرأة)، وحصد أكثر من 97 ألف تغريدة.وانقسمت التغريدات بين معارضين للخبر ومؤيدين له، ورأى البعض أن قرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية من عدمه لا يحتاج إلى كل هذا الجدل، بينما طالب البعض، أن يتم إلغاء قيادة المرأة في حال لم يكن الخبر صحيحاً.