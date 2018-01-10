الصين تدعو اليابان لمعالجة قضية "نساء المتعة"

الصين تدعو اليابان لمعالجة قضية "نساء المتعة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية الصينية، الحكومة اليابانية، بمعالجة قضية نساء المتعة بطريقة مسؤولة وملائمة، والاعتراف بها كحادثة تاريخية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لو كانغ، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، إن موقف الصين من قضية نساء المتعة ما زال ثابتاً وواضحاً، وهي تأمل أن تبدد اليابان مخاوف جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي، وأن تتعامل على نحو ملائم مع القضايا ذات الصلة على نحو مسؤول"، مشيراً إلى أن هذا لا يتعلق فحسب بصورة اليابان وإنما بالعدالة التاريخية.

من جهته، اعتبر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الأربعاء، أن اعتراف اليابان وتقديم الاعتذار للضحايا في "قضية نساء المتعة" هو الحل الوحيد لهذه القضية.

وأضاف: "إن اعتراف اليابان بحقيقة تاريخية حول القضية وتقديم اعتذارها الصادق للضحايا اللواتي أصبحن مسنات وبذل جهودها مع المجتمع الدولي للاستفادة من قضيتهن كدرس وعبرة هو الحل الوحيد لهذه القضية، ومن ثم يمكن للضحايا الصفح عن اليابان".

ووفق البيانات الكورية الجنوبية، فقد تم إرغام 200 ألف من النساء الكوريات والصينيات قسراً، خلال الحرب العالمية الثانية، على تقديم خدمات جنسية للعسكريين اليابانيين.

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