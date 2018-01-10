ماليزيا تعرض مبلغاً مالياً ضخماً مقابل معلومات عن الطائرة المفقودة عام 2014

فيديو: وثائقي الطائرة الماليزية المفقودة

رام الله - دنيا الوطنقالت ماليزيا، إنها تعتزم الدفع لشركة (أوشن إنفينيتي) الأميركية ما يصل إلى 70 مليون دولار، إذا تمكنت من العثور على حطام طائرة الركاب المفقودة (الرحلة 370)، أو الصندوقين الأسودين في غضون ثلاثة أشهر.وأوضحت وزير النقل الماليزي، ليو تيونغ لاي، أن هناك فرصة بنسبة 85 بالمئة للعثور على الحطام في مربع جديد تبلغ مساحته 25 ألف كيلومتر، الذي حدده خبراء، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).ووقعت الحكومة اتفاقا مع الشركة، ومقرها تكساس، الأربعاء، لاستئناف البحث عن الطائرة التي اختفت قبل نحو أربع سنوات، وتوقف البحث رسمياً عن الطائرة في جنوب المحيط الهندي العام الماضي.واختفت الطائرة في الثامن من آذار/ مارس عام 2014 خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، وكان على متنها 239 شخصاً.