وزراء الخارجية العرب يبحثون مطلع الشهر المقبل تداعيات إعلان ترامب

وزراء الخارجية العرب يبحثون مطلع الشهر المقبل تداعيات إعلان ترامب
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس جامعة الدول العربية في الأول من شباط/ فبراير المقبل، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة للجامعة، لبحث تداعيات إعلان ترامب بشأن القدس.

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، في مذكرة رسمية بعثتها إلى الدول الأعضاء، أنه في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي نص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اليوم الأول من الشهر المقبل.

وبينت أنه جرى الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة، وكل من جمهورية جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والمملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للقمة العربية، والوفد الوزاري العربي المصغر.

وكان الوفد الوزاري العربي المصغر، الذي يضم وزراء خارجية (الأردن (رئيساً)، ومصر، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، والمغرب، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اجتمع في عمان الأسبوع الماضي، لتدارس أفضل السبل لمواجهة تداعيات إعلان ترامب.

أخبار ذات صلة

الكاتب العشري: إدارة ترامب خدعت العرب

الكاتب العشري: إدارة ترامب خدعت العرب

الأحمد: لا توافق روسي تركي إيراني لدخول الجيش السوري لإدلب

الأحمد: لا توافق روسي تركي إيراني لدخول الجيش السوري لإدلب

صورة: صحافي كويتي يطلب اللجوء السياسي إلى لندن

صورة: صحافي كويتي يطلب اللجوء السياسي إلى لندن

تونس: القبض على 200 شخص خلال احتجاجات ضد الحكومة

تونس: القبض على 200 شخص خلال احتجاجات ضد الحكومة

الحريري يزور السعودية لأول مرة منذ تراجعه عن الاستقالة

الحريري يزور السعودية لأول مرة منذ تراجعه عن الاستقالة

فيديو: هل ألغت السعودية قرار قيادة المرأة للسيارة؟

فيديو: هل ألغت السعودية قرار قيادة المرأة للسيارة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الأحمد ينفي ما نشرته وسائل إعلام حول زيارته إلى بيروت

الأحمد ينفي ما نشرته وسائل إعلام حول زيارته إلى بيروت

الرئيس يستقبل وزير خارجية إيرلندا

الرئيس يستقبل وزير خارجية إيرلندا

مستوطنون يهاجمون بلدتي جيت وفرعتا شرقي قلقيلية

مستوطنون يهاجمون بلدتي جيت وفرعتا شرقي قلقيلية

الصحة: إصابة طفل بعيار ناري في الرأس جراء تدريبات الاحتلال

الصحة: إصابة طفل بعيار ناري في الرأس جراء تدريبات الاحتلال

عربي

الكاتب العشري: إدارة ترامب خدعت العرب

الكاتب العشري: إدارة ترامب خدعت العرب

صورة: صحافي كويتي يطلب اللجوء السياسي إلى لندن

صورة: صحافي كويتي يطلب اللجوء السياسي إلى لندن

تونس: القبض على 200 شخص خلال احتجاجات ضد الحكومة

تونس: القبض على 200 شخص خلال احتجاجات ضد الحكومة

الحريري يزور السعودية لأول مرة منذ تراجعه عن الاستقالة

الحريري يزور السعودية لأول مرة منذ تراجعه عن الاستقالة

منوعات

سيف الدين سبيعي يقرر إعتزال الفن والفنانين يعترضون بشدة

سيف الدين سبيعي يقرر إعتزال الفن والفنانين يعترضون بشدة

كيف ردت هالة صدقي بعد تسريبات &#34;نيويورك تايمز&#34; لمكالمتها؟

كيف ردت هالة صدقي بعد تسريبات "نيويورك تايمز" لمكالمتها؟

بعد موقفها غير اللائق مع مُعجبة .. إليسا ترد بصرامة

بعد موقفها غير اللائق مع مُعجبة .. إليسا ترد بصرامة

حسناء بوليوود &#34;عليا بهات&#34; تُصاب بجنون النحافة بسبب تعليق ممثل

حسناء بوليوود "عليا بهات" تُصاب بجنون النحافة بسبب تعليق ممثل