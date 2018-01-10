وزراء الخارجية العرب يبحثون مطلع الشهر المقبل تداعيات إعلان ترامب

يعقد مجلس جامعة الدول العربية في الأول من شباط/ فبراير المقبل، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة للجامعة، لبحث تداعيات إعلان ترامب بشأن القدس.





وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، في مذكرة رسمية بعثتها إلى الدول الأعضاء، أنه في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي نص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اليوم الأول من الشهر المقبل.





وبينت أنه جرى الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة، وكل من جمهورية جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والمملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للقمة العربية، والوفد الوزاري العربي المصغر.





وكان الوفد الوزاري العربي المصغر، الذي يضم وزراء خارجية (الأردن (رئيساً)، ومصر، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، والمغرب، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اجتمع في عمان الأسبوع الماضي، لتدارس أفضل السبل لمواجهة تداعيات إعلان ترامب.

رام الله - دنيا الوطن