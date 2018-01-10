وزارة الأمن الإسرائيلية تعلن فشل تجربة صاروخ "حيتس 3"

فيديو أرشيفي: تعرف على صاروخ حيتس 3

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فشل التجربة الصاروخية على منظومة "حيتس 3" الاعتراضية، وذلك وفق بيان صادر عن الوزارة.وقالت الوزارة، وفق ما أورد موقع (عرب 48): إن تجربة أخرى على منظومة "حيتس 3" الاعتراضية، التي كان يفترض أن تجري اليوم قد تأجلت، وذلك في أعقاب مشكلة في نقل المعطيات في منظومة التجربة الأرضية، وبالتالي فإن الصاروخ الاعتراضي لم ينطلق، مما حدا بمهندسي التجربة إلى الإعلان "No Test".وأوضحت الوزارة، أن ما حصل ليس له أي تأثير على المنظومة العملانية "حيتس 2"، التي يجري تفعيلها منذ سنوات من قبل الدفاعات الجوية في سلاح الجو الإسرائيلي، وعلى الصاروخ "حيتس 3" الذي سلم لسلاح الجو عام 2017.وفي ذات السياق، نقل موقع (واللاه) العبري، عن نائب مدير عام الصناعات الجوية، بوعز ليفي، قوله "لم نخاطر، ولذلك لم نطلق الصاروخ الاعتراضي، ولو لم يكن هناك مشكلة في منظومة الاتصال لكنا أطلقنا الصاروخ"، مضيفاً أن الحديث عن برنامج عملاني معقد يأخذ كل شيء بالحسبان، وبعد عملية الفحص ستجرى التجربة مجدداً.يشار إلى أن الحديث عن تأجيل تجربة للمرة الثانية، وذلك بعد أن ألغت وزارة الأمن تجربة سابقة قبل نحو شهر، بسبب عدم توفر "عامل الأمان" في الهدف الذي يفترض اعتراضه.وفي حينه، أعلنت وزارة الأمن، أن تجربة المنظومة المعدة لاعتراض صواريخ باليستية خارج المجال الجوي قد توقفت في مرحلة مبكرة، ويجري جمع معطيات وتحليلها من قبل مهندسي التجربة.