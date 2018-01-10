ألمانيا تحذر إيران من التجسس على إسرائيل

ألمانيا تحذر إيران من التجسس على إسرائيل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت ألمانيا، أنها استدعت السفير الإيراني لتحذيره من تجسس بلاده على أفراد وجماعات على صلة وثيقة بإسرائيل، معتبرة أن مثل تلك الأفعال، تصنف كخرق غير مقبول للقانون الألماني.

التحذير الألماني، جاء بعد إدانة رجل باكستاني في آذار/ مارس بالتجسس لصالح إيران في ألمانيا، حيث أدين مصطفى حيدر سيد نقفي بجمع معلومات لصالح الحرس الثوري الإيراني عن راينهولد روبي الرئيس السابق لجمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية، وعن أستاذ اقتصاد إسرائيلي فرنسي في باريس.

واستدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لتقديم توبيخ حاد بشكل غير معتاد، بمجرد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية استئناف الرجل الباكستاني، وفق وكالة (رويترز).

وجرى الاجتماع مع السفير في 22 كانون الأول/ ديسمبر، لكن لم يتم الكشف عنه سوى الآن.

وقال مسؤول حكومي: "التجسس على أشخاص ومؤسسات تربطهم علاقات خاصة مع دولة إسرائيل على التراب الألماني انتهاك صارخ للقانون الألماني"، مضيفًا أن فيليب أكرمان القائم بأعمال مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، أبلغ السفير الإيراني بأن "مثل هذه الأنشطة لا يمكن التساهل معها وغير مقبولة تماماً".

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